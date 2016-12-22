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«Не тратить время на распри»: главное из выступления Путина на ПМЭФ
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«Не тратить время на распри»: главное из выступления Путина на ПМЭФ
ПМЭФ-2017, 15:40
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«Не тратить время на распри»: главное из выступления Путина на ПМЭФ
Президент выступил перед участниками Петербургского экономического форума и дал ряд поручений чиновникам по ускорению тенденции роста экономики
Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Главные вызовы

  • Бедность, социальные проблемы, ксенофобия, терроризм, региональные конфликты, нагрузка на планету.

«Мы сталкиваемся с большими цивилизационными вызовами. Эти вопросы требуют глубокого изучения. Вырабатывая совместную линию действий, мы должны быть ответственны и последовательны. Новые технологии стремительно меняют уклад жизни, формируют новые профессии, но и порождают новые угрозы. Мы не должны тратить время на склоки, распри».

Предложения и поручения

  • Создать на площадке ПМЭФ специа​​льную молодежную секцию.
  • Сформировать нормативную базу для внедрения информационных технологий для всех сфер жизни.
  • Задействовать потенциал отечественной науки.
  • Добиться всеобщей цифровой грамотности.

«Государство поддержит те компаний, которые занимаются разработкой, и компетенции тех компаний, разработки которых имеют сквозной эффект — интернет вещей, технологии виртуальной реальности, big data и так далее. С участием бизнеса мы будем создавать безопасные линии связи и центры обработки данных. Намерены кратно увеличить выпуск специалистов в сфере цифровых технологий. Нужно добиться всеобщей цифровой грамотности. Нужно развернуть программы обучения не только в школах, но и для людей самых разных возрастов. По моему поручению правительство уже разработало программу».

  • Поддержать и ускорить тенденции роста экономики, чтобы к 2020 году выйти на опережающие темпы роста, которые превысят мировые.
  • Главы российских регионов должны открывать бизнесу возможности для работы.
  • Правительству поручено разработать проект, который, задействуя механизм госгарантий, привлечет к инвестициям частный капитал.
  • Усовершенствовать механизм инвестиционного контракта.

«Предлагаю подумать о том, как может быть увеличен срок действия контракта до 20 лет. На весь срок реализации контракта нужно обеспечить инвестору неизменность налоговых и других положений. Прошу правительство проанализировать эти вопросы и представить конкретные предложения».

  • Крупнейшие госкомпании должны создать у себя подразделения, которые будут работать со стартапами, и венчурные фонды для вложений в них.

«Уверен, что стартапы способны стать партнерами российского бизнеса. Мы будем расширять такое партнерство. На базе наших институтов нужно формировать центры. Все они будут тесно интегрированы между собой. Обращаюсь к руководству крупнейших компаний — «Ростеху», «Роскосмосу», «Росатому»: активно используйте открывающиеся возможности. Прошу, чтобы это не осталось просто пустой фразой. Я прошу вас это сделать практически и как можно быстрее».

Чего уже удалось достичь

  • Рост ВВП.
  • ​Подъем потребительского спроса.
  • Приток иностранных инвестиций ($7 млрд за первый квартал 2017 года).

«Уже сегодня в экономике фаза подъема, ВВП растет третий квартал подряд, увеличиваются продажи авто, объем выдачи кредитов. Это важные признаки оживления экономики — подъем потребительского спроса. Уже сегодня мы почти достигли ориентиров по инфляции, ожидаем, что по итогам года она будет ниже 4%. Благодаря этому ЦБ снижает ставку».

  • Согласован пакет предложений по совершенствованию судебной системы.
Автор: Юлия Сапронова
Теги: Владимир Путин , ПМЭФ , ПМЭФ-2017
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