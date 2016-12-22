Сечин допустил мировое соглашение в споре «Роснефти» и АФК «Система»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин не исключил возможности мирного соглашения в споре по иску компании к АФК «Система» на 160,7 млрд руб. Он подчеркнул, что возможно все

Игорь Сечин (Фото: Владислав Шатило / РБК)