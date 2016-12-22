Сечин допустил мировое соглашение в споре «Роснефти» и АФК «Система»
ПМЭФ-2017, 11:59
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Сечин допустил мировое соглашение в споре «Роснефти» и АФК «Система»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин не исключил возможности мирного соглашения в споре по иску компании к АФК «Система» на 160,7 млрд руб. Он подчеркнул, что возможно все
Игорь Сечин
«Возможно, возможно все», — сказал он.
Во время своего выступления на ПМЭФ Сечин также пообещал стабильность со стороны «Роснефти» в том случае, если государство обеспечит компании налоговые льготы.
Реагируя на заявление Сечина, акции АФК «Система» на московской бирже к 11:47 мск выросли в цене более чем на 9%. При этом акции «Роснефти» снизились на 0,2%, индекс ММВБ поднялся на 0,2%. Акции МТС (48,94% принадлежит АФК «Система») выросли чуть меньше чем на 3%.
Ранее в «Роснефти» отказались от дополнительных исков к АФК «Система», об этом заявил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. Он пояснил, что иски могут появиться, если для этого по итогам аудита компании возникнут юридические основания.
До этого глава АФК «Система» Михаил Шамолин в кулуарах ПМЭФ-2017 назвал позицию своей компании в споре с «Роснефтью» безупречной. «Там есть все аргументы сторон — и что вменяется в вину, и наши контраргументы. Мы считаем, что наша юридическая позиция здесь очень сильная и очень понятная, что произошло», — сказал РБК Шамолин.
По его словам, старая капитализация «Системы», о которой идет речь и по которой предъявляется иск, была сделана полностью публично — цифры были известны всем. «Процесс полностью соответствовал законодательству. Когда компания находилась в собственности России, уже за 2015 год «Башнефть» публиковала отчет. Правительство, которое владело на тот момент «Башнефтью», признало его успешным», — рассказал Шамолин, подчеркнув, что юридически позиция компании «безупречна».
«Роснефть» подала иск к АФК «Система» 2 мая. Первоначальная его сумма составила 106,6 млрд руб. В «Роснефти» утверждали, что структуры «Системы», которые контролировали «Башнефть» до конца 2014 года, «злоупотребляли своими правами», что привело к убыткам в размере более 100 млрд руб. Однако после подачи иска стоимость акций «Системы» упала более чем на 30%. А сумма иска «Роснефти» увеличилась до 170,6 млрд руб.