Фонд Кудрина и PwC оценили креативный потенциал Москвы

Условия для развития креативной экономики в Москве хуже, чем в Нью-Йорке, Лондоне, Берлине и даже в Сеуле. Тем не менее по темпам роста креативного сектора российская столица превосходит большинство других мегаполисов

Фото: Олег Яковлев / РБК

Пять мегаполисов

По креативному потенциалу Москва значительно уступает другим мировым мегаполисам. Так, индекс креативного капитала российской столицы оценивается в 51,86, тогда как у Берлина этот показатель составляет 74,91, у Нью-Йорка — 75,54, а у Лондона — 75,94. Наиболее сопоставима Москва с Сеулом, чей индекс равен 57,84. Такие оценки содержатся в совместном исследовании фонда Calvert22 (есть у РБК), одним из учредителей которого является Алексей Кудрин, и компании PwC.

Индекс строился на основе пяти ключевых параметров: город (его экономическое положение, культурная жизнь, то, насколько он удобен для проживания), люди (их инициативность, вовлеченность в социальную деятельность, открытость и толерантность), бизнес (наличие креативных компаний и проектов, а также инфраструктуры для их развития), власть (насколько она открыта и помогает бизнесу) и бренды (как город воспринимается со стороны).

Исследование основывалось на опросе 500 профессионалов из различных креативных индустрий (культура и искусство, медиа и коммуникации, IT и digital, дизайн и мода), а также ученых, занимающихся исследованиями креативной экономики, инновационного развития и культурного менеджмента. Кроме того, учитывались объективные статистические данные компаний, государственных структур и аналитических агентств. Значения субъективных и объективных показателей при окончательном расчете индекса соотносились как 30:70.

По отдельным параметрам Москва оказалась даже лучше, чем другие мегаполисы. Например, культурную жизнь в ней исследователи оценили в 0,72 балла — так же, как и в Берлине. В Лондоне, Нью-Йорке и Сеуле ситуация с культурой обстоит хуже (0,69, 0,63 и 0,54 соответственно). Тем не менее в большинстве случаев Москва уступает остальным участникам индекса. Особенно низко российскую столицу оценили по параметру «власть» — 0,47 балла. Для сравнения, Сеул получил оценку 0,54, Берлин — 0,70, Лондон — 0,73, а Нью-Йорк — 0,76.

В хорошем темпе

«Стоит признать, что объем креативной экономики в Москве пока несколько ниже, чем в других городах индекса, которые являются признанными креативными центрами и где креативный сектор целенаправленно развивают уже многие годы», — отмечает основательница и директор фонда Calvert22 Нонна Матеркова. В качестве примера она приводит Лондон, где на креативную экономику приходится около 11% валового регионального продукта (ВРП). В Москве в зависимости от методики подсчета лишь от 4 до 6,7%. «Тем не менее можно констатировать, что в городе созданы все базовые условия, для того чтобы обеспечить дальнейший кратный рост креативного сектора», — уверена Матеркова. По ее словам, темпы роста креативного сектора в ВРП Москвы уступают только показателям Берлина и значительно превосходят динамику остальных городов индекса.

Управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков считает, что для развития креативного сектора необходим комплекс мероприятий, реализуемых как на национальном, так и на городском уровнях. Это развитие креативной инфраструктуры (креативных кластеров), финансовая и нематериальная поддержка малых и средних творческих бизнесов, содействие в продвижении их продукции на российские и международные рынки, наконец, развитие образовательных программ, перечисляет эксперт.

Получить оперативные комментарии правительства Москвы не удалось. Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева считает, что результаты рейтинга ожидаемы. «Москва как глобальный город стала заметным только в последние десять лет. Это не тот срок, за который можно встать на один уровень с ведущими мировыми центрами, — объясняет она. — Но фактом является и то, что динамика развития положительная. Это проявляется и в качестве жизни, и в благоустройстве, и в человеческом капитале». При этом, по словам Косаревой, у Москвы остались «большие заделы еще с советских времен». Среди традиционных достоинств города — относительно неплохая экология, высокий уровень образования и культуры и, напротив, низкий уровень преступности.