Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
ПМЭФ: LIVE
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,72 56,32 EUR Нал. 63,70 63,12 USD Бирж. 56,39 -0,18 EUR Бирж. 63,22 -0,41 USD ЦБ. 56,54 -0,15 EUR ЦБ. 63,53 +0,12 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1869,66 -1,62% РТС 1045,63 -0,73% Brent 50,26 -0,28% DJIA 21144,18 +0,65% Nasdaq 6246,83 +0,78% FTSE 7543,77 +0,32%
Райффайзенбанк пожаловался Чайке на бездействие МВД по «делу Кехмана»
Лента новостей
СМИ сообщили о 13 пострадавших в ДТП с автобусом с детьми в Подмосковье 08:26, Общество В Биробиджане в доме ребенка обнаружили в каше металлическую стружку 08:06, Общество Путин назвал неправильными действия Сноудена 08:04, Политика Райффайзенбанк пожаловался Чайке на бездействие МВД по «делу Кехмана» 08:02, Бизнес ВМС США приняли на вооружение авианосец нового типа 07:52, Политика Минздрав предложил лишать фильмы со сценами курения поддержки из бюджета 07:27, Общество Дипломат сообщил о планах Трампа снять санкции с России после инаугурации 07:15, Политика «Плоские» дома исключили из списка голосования по сносу 07:00, Политика Nikkei взлетел до максимума с августа 2015 года 06:47, Финансы Мадуро заявил о вынесении новой конституции Венесуэлы на референдум 06:01, Политика Пожарные заявили о 34 погибших при стрельбе в отеле в столице Филиппин 05:53, Общество СМИ сообщили о гибели двух человек при стрельбе в отеле на Филиппинах 05:33, Общество Конгрессмены США потребовали отозвать допуск Кушнера к секретным данным 05:13, Политика СМИ узнали о возвращении уволенного главы «дочки» Сбербанка на свой пост 05:00, Финансы Cуд Мексики вынес предварительное решение по делу россиянина Макеева 04:44, Общество СМИ сообщили о госпитализации Эмира Кустурицы после ДТП в Сербии 04:18, Общество Один человек погиб при перестрелке на западе Москвы 03:48, Общество Virgin Galactic успешно испытала космический корабль для туристов 03:36, Технологии и медиа СМИ узнали детали плана задержанных членов ИГ атаковать московское метро 03:31, Общество CNN узнал о выделении США бомбардировщиков B-52 для учений НАТО 03:16, Политика Илон Маск сообщил о выходе из экспертных советов при президенте США 02:31, Политика WSJ узнала о создании в Белом доме специальной группы по «делу России» 02:31, Политика Praxair и Linde достигли соглашения о слиянии компаний 02:10, Бизнес SpaceX перенесла запуск корабля с грузом для МКС 01:43, Технологии и медиа Генералам предложили становиться сенаторами без проживания в регионе 01:33, Политика Макрон заявил об отказе пересматривать Парижское соглашение по климату 01:02, Политика Навальный назвал хамством предложение о переносе места проведении митинга 00:25, Политика СКР отказался заводить дело по данным о домогательствах в школе в Москве 00:17, Общество
Райффайзенбанк пожаловался Чайке на бездействие МВД по «делу Кехмана»
Бизнес, 08:02
0
Райффайзенбанк пожаловался Чайке на бездействие МВД по «делу Кехмана»
Райффайзенбанк пожаловался генпрокурору на то, что за пять лет следователи МВД так и не привлекли к ответственности виновных по делу бывшего гендиректора JFC Владимира Кехмана. Аналогичную жалобу ранее направил Сбербанк
Владимир Кехман (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Райффайзенбанк подал генеральному прокурору России Юрию Чайке жалобу на бездействие следственного департамента МВД России. Как говорится в письме от 26 мая 2017 года, которое есть в распоряжении РБК, следователи не принимают мер для окончания расследования и направления в суд дела, одним из фигурантов которого является Владимир Кехман. Сейчас он руководит Новосибирским театром оперы и балета, а ранее являлся владельцем группы компаний JFC, которая до 2012 года являлась крупнейшим импортером фруктов в Россию. В 2015 году компания была признана банкротом.

Райффайзенбанк являлся одним из крупнейших кредиторов JFC. В марте 2016 года он потребовал взыскать лично с Кехмана более 420 млн руб. Банк был признан потерпевшим по уголовному делу, фигурантами которого кроме Кехмана также являются топ-менеджеры обанкротившейся компании Андрей Афанасьев и Юлия Захарова. Преступления с кредитами и легализацией похищенных средств были совершены еще в 2010–2011 годах, говорится в жалобе банка. Как сообщал «Коммерсантъ», общий ущерб от деятельности Кехмана, Афанасьева и Захаровой превысил 20,3 млрд руб., всего им вменяется 15 преступных эпизодов.

Дело возбуждено еще пять лет назад, и все необходимые следственные действия выполнены, но виновные так и не было привлечены к судебной ответственности. Это лишает потерпевших конституционного права на правосудие и компенсацию причиненного ущерба, отмечается в письме Райффайзенбанка. Поэтому он просит прокуратуру пресечь «незаконное и необоснованное бездействие» следственного департамента МВД.

Подобную жалобу в прокуратуру за несколько дней до Райффайзенбанка направил Сбербанк, по инициативе которого и было возбуждено уголовное дело.

Подобные жалобы являются довольно распространенной практикой, говорит адвокат Виктор Наумов, а когда они имеют «полуполитические мотивы», на них обращают особое внимание. Следователи «начинают активно думать», считает Наумов. Руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Тимур Хутов также отмечает, что подобные жалобы могут оказать серьезное влияние на ход дела. «В больших политических делах все индивидуально, но иногда реально додавить жалобами просто по количеству», — говорит Хутов. ​

Запрос РБК в Генпрокуратуру остался без ответа. Владимир Кехман от комментариев отказался.

Авторы: Анастасия Демидова, Ирина Парфентьева, Екатерина Костина
Теги: Райффайзенбанк , Владимир Кехман , «Райффайзенбанк» , Генеральная прокуратура
Главное
Wikileaks опубликовала документы о созданном ЦРУ вирусе «Пандемия» Общество
Материалы по теме
Портрет Владимира Кехмана продали на торгах за 12384 руб. Бизнес
Суд решил не запрещать Кехману выезжать из России Общество
Кехман обжаловал решение о своем банкротстве в Верховном суде Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку