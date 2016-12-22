Райффайзенбанк пожаловался Чайке на бездействие МВД по «делу Кехмана»

Райффайзенбанк пожаловался генпрокурору на то, что за пять лет следователи МВД так и не привлекли к ответственности виновных по делу бывшего гендиректора JFC Владимира Кехмана. Аналогичную жалобу ранее направил Сбербанк

Владимир Кехман (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Райффайзенбанк подал генеральному прокурору России Юрию Чайке жалобу на бездействие следственного департамента МВД России. Как говорится в письме от 26 мая 2017 года, которое есть в распоряжении РБК, следователи не принимают мер для окончания расследования и направления в суд дела, одним из фигурантов которого является Владимир Кехман. Сейчас он руководит Новосибирским театром оперы и балета, а ранее являлся владельцем группы компаний JFC, которая до 2012 года являлась крупнейшим импортером фруктов в Россию. В 2015 году компания была признана банкротом.

Райффайзенбанк являлся одним из крупнейших кредиторов JFC. В марте 2016 года он потребовал взыскать лично с Кехмана более 420 млн руб. Банк был признан потерпевшим по уголовному делу, фигурантами которого кроме Кехмана также являются топ-менеджеры обанкротившейся компании Андрей Афанасьев и Юлия Захарова. Преступления с кредитами и легализацией похищенных средств были совершены еще в 2010–2011 годах, говорится в жалобе банка. Как сообщал «Коммерсантъ», общий ущерб от деятельности Кехмана, Афанасьева и Захаровой превысил 20,3 млрд руб., всего им вменяется 15 преступных эпизодов.

Дело возбуждено еще пять лет назад, и все необходимые следственные действия выполнены, но виновные так и не было привлечены к судебной ответственности. Это лишает потерпевших конституционного права на правосудие и компенсацию причиненного ущерба, отмечается в письме Райффайзенбанка. Поэтому он просит прокуратуру пресечь «незаконное и необоснованное бездействие» следственного департамента МВД.

Подобную жалобу в прокуратуру за несколько дней до Райффайзенбанка направил Сбербанк, по инициативе которого и было возбуждено уголовное дело.

Подобные жалобы являются довольно распространенной практикой, говорит адвокат Виктор Наумов, а когда они имеют «полуполитические мотивы», на них обращают особое внимание. Следователи «начинают активно думать», считает Наумов. Руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Тимур Хутов также отмечает, что подобные жалобы могут оказать серьезное влияние на ход дела. «В больших политических делах все индивидуально, но иногда реально додавить жалобами просто по количеству», — говорит Хутов. ​

Запрос РБК в Генпрокуратуру остался без ответа. Владимир Кехман от комментариев отказался.