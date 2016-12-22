В «Русгидро» одобрили участие в Тайшетском проекте UC Rusal

Совет директоров «РусГидро» одобрил участие в достройке Тайшетского алюминиевого завода UC Rusal, поставив ряд условий. Как сообщила пресс-служба «РусГидро», компания приобретет 50% в проекте, которые оценены в $388 млн. Но основную часть она оплатит акциями «Иркутской электросетевой компании» (42,75%) и будущими денежными потоками завода. Из собственных средств «РусГидро» предстоит заплатить только $88 млн и то — с бесплатной рассрочкой на три года после выхода завода на проектную мощность.

UC Rusal, занимающая второе место в мире по выпуску алюминия (произвела 3,7 млн т металла в 2016 году), начала строительство Тайшетского алюминиевого завода мощностью 750 тыс. т алюминия в год в 2005 году, но в 2009 году заморозила стройку, вложив в нее $796 млн. Рост цен на алюминий в этом году позволили UC Rusal вернуться к этому проекту. Для того, чтобы производить 430 тыс. т алюминия на Тайшетском заводе (первая очередь), UC Rusal осталось вложить еще около $711 млн. Компания давно пытается привлечь проектное финансирование на этот проект, но банки — ВЭБ с партнерами — ставят условием привлечение в партнеры «РусГидро».

Энергетическая госкомпания, которая уже строит вместе с UC Rusal Богучанский алюминиевый завод, без энтузиазма отзывалась о вхождении в очередной алюминиевый проект, называя его непрофильным. Поэтому «РусГидро» не планирует предоставлять поручительство по будущему кредиту для проекта, а также требует от UC Rusal гарантий по финансированию дополнительных капитальных затрат без увеличения доли в проекте и без дополнительного займа. Кроме того, «РусГидро» просит расторгнуть договор поручительства по кредиту ВЭБа на «Богучанскую ГЭС» (вместе с Богучанским алюминиевым заводом входят в проект БЭМО, где у «РусГидро» и UC Rusal по 50%). ВЭБ предоставил БЭМО кредитную линию на 50 млрд руб.

Представитель UC Rusal заявил РБК, что компания приветствует решение совета директоров «РусГидро» о вхождении в проект строительства Тайшетского алюминиевого завода. «РусГидро» — наш давний и проверенный партнер по такому успешно реализуемому проекту, как БЭМО, и мы уверены, что принятое решение будет способствовать не только развитию Сибири, но и, благодаря масштабу проекта, окажет позитивное влияние на экономику страны в целом», — сказал он.

По мнению Максима Худалова из АКРА, банкам важно видеть участником проекта «РусГидро», ведь у объединенной компании появляется возможность частично компенсировать себе затраты на электроэнергию в случае интеграции генерирующих мощностей и алюминиевого завода в единый комплекс. Для Тайшетского завода планировалось использовать мощности «Богучанской ГЭС».

​Совет директоров «РусГидро» поручил правлению продолжить работу по согласованию оптимальных условий сделки и представить их для утверждения совету директоров в трехмесячный срок.