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РФПИ и китайский фонд проинвестируют в Eurasia Drilliing
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РФПИ и китайский фонд проинвестируют в Eurasia Drilliing
Бизнес, 19:31
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РФПИ и китайский фонд проинвестируют в Eurasia Drilliing
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестиционный фонд, а также ближневосточные фонды согласовали условия инвестиций в одну из крупнейших буровых компаний России — Eurasia Drilling
Александр Джапаридзе. 2009 год (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

О том что РФПИ, Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и ​«ведущие фонды Ближнего Востока» согласовали условия инвестиций в Eurasia Drilling Александра Джапаридзе, стороны сообщили в ходе Петербургского международного экономического форума. Подробностей соглашения стороны не раскрывают.

По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, «сделка полностью соответствует стратегии инвестирования РФПИ по повышению эффективности компаний и экономики в целом, а также развитию инфраструктуры».

Президент РКИФ Ху Бин отметил, что увеличение объемов бурения в России, а также ожидаемое восстановление бизнеса в бассейне Каспийского моря поможет росту финансовых показателей Eurasia Drilling и увеличению ее рыночной доли. ​

В марте Reuters сообщал об интересе к Eurasia Drilling со стороны государственного фонда Mubadala и РКИФ. Агентство уточняло, что речь может идти о покупке 13–15% новых акций Eurasia Drilling. Дмитриев из РФПИ позже подтвердил интерес к покупке доли в Eurasia Drilling, не уточнив, какую долю в компании может приобрести фонд.

Eurasia Drilling является одной из крупнейших буровых компаний России, ее основным клиентом является ЛУКОЙЛ. Согласно последним публичным данным (на 2014 год), подконтрольна Александру Джапаридзе (гендиректор Eurasia Drilling). В 2016 году доля компании на российском рынке составляла 16%.

В 2015 году акционеры Eurasia Drilling договорились о сделке с американской нефтесервисной компанией Schlumberger, в результате которой компания из США должна была в течение нескольких лет консолидировать 100% акций Eurasia Drilling (при этом за акции российской компании, которая на тот момент торговалась на Лондонской бирже, была предложена цена $22 за бумагу). Однако Schlumberger так и не дождалась одобрения сделки со стороны российской правительственной комиссии по иностранным инвестициям. В итоге компания провела делистинг и выкупила у миноритариев акции по цене $11,75. При этом не все миноритарии согласились с такой ценой выкупа, что привело к судебному спору на $75 млн в юрисдикции Каймановых островов. Среди несогласных миноритариев — UCP Ильи Щербовича и фонд East Capital.

Авторы: Георгий Перемитин, Алина Фадеева
Теги: РФПИ , Eurasia Drilling
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