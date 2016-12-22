Saudi Aramco заинтересовалась инвестициями в России и СП с «Роснефтью»

Saudi Aramco изучит проекты, в которые могла бы войти совместно с «Роснефтью», рассказал РБК председатель ее совета директоров Халид аль-Фалих. Он также встретился с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном

Халид аль-Фалих (Фото: Ronald Zak / AP)

Видел Сечина, не видел Ямал

В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии и председатель совета директоров Saudi Aramco Халид аль-Фалих обсудил с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным перспективы сотрудничества обеих компаний. Как стало известно РБК, аль-Фалих также встретился с предправления российской крупнейшей частной газовой компанией НОВАТЭК Леонидом Михельсоном и даже собирался посетить Ямал, где НОВАТЭК собирается запустить первую очередь проекта по сжижению газа «Ямал СПГ» в конце 2017 года. Как рассказал в интервью РБК аль-Фалих, Saudi Aramco заинтересована в сотрудничестве с российскими нефтегазовыми компаниями как за пределами, так и внутри России.

«К сожалению, нам не удалось приземлиться на Ямале из-за погоды, но мы все равно получили представления о возможностях компании. В целом я могу сказать с уверенностью, что все, что я увидел за последние два-три дня, говорит о серьезных технических возможностях российской индустрии», — сказал он.

Инициатива показать аль-Фалиху Ямал и порт Сабетта исходила от Минэнерго, рассказал РБК источник, близкий к участникам переговоров. Источник, близкий к Минэнерго, это подтвердил: «Министр Александр Новак предложил своему саудовскому коллеге посмотреть проекты в Арктике еще на встрече ОПЕК в Вене».

Интервью с министром энергетики Саудовской Аравии (Видео: Телеканал РБК)

По словам аль-Фалиха, который также является председателем совета директоров Saudi Aramco, госкомпания Саудовской Аравии «будет совместно с «Роснефтью» искать потенциал для инвестиционных возможностей, а также будущего развития для дополнительной прибыли, которую обе компании могут получить при помощи создания совместного предприятия». Компания также рассмотрит инвестиции в России, прежде всего в химической области и в нефтепереработке, где у Saudi Aramco есть большой потенциал.

«Мы приглашали господина Сечина в Саудовскую Аравию, он приезжал и своими глазами видел возможности крупнейшей нефтегазовой компании в мире Saudi Aramco. Мы продолжили общение в Москве, в штаб-квартире «Роснефти». Стороны поделились своими соображениями по увеличению дохода для наших акционеров. Есть много возможностей, например, для торговли — «Роснефть» крупный глобальный продавец нефти, а у Saudi Aramco — большая сеть НПЗ по всему миру — они могут перерабатывать сырье «Роснефти». Это был один из вопросов, которые мы обсуждали», — рассказал аль-Фалих.

«Я думаю, это начало фазы изучения, после которой я надеюсь на конкретные проекты и, как я говорил ранее, увеличение объемов торговли», — резюмировал он.

Игорь Сечин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

У «Роснефти» пока нет проектов с Saudi Aramco. ЛУКОЙЛ в мае сообщил о выходе из проекта в Саудовской Аравии, где он вел бурение вместе с Saudi Aramco. «Saudi Aramco забирает пробуренные нами скважины, но мы договорились, что останемся партнерами и будем координировать свою деятельность на внешних проектах. Мы заинтересованы в совместных проектах в третьих странах: есть Ирак, другие. Саудовская Аравия в лице министерства заинтересована, чтобы Saudi Aramco в том числе участвовала в международных проектах», — говорил журналистам глава компании Вагит Алекперов (цитата по «Интерфаксу»).

Недавно госкомпания Саудовской Аравии объявила о подписании многомиллиардных соглашений с нефтегазовыми компаниями США.

Миссия еще не закончена

Соглашение о сокращении добычи нефти, о продлении которого до конца марта 2018 года министры 24 стран, включая Россию, договорились 25 мая в Вене, снизило запасы нефти Саудовской Аравии, сказал аль-Фалих. Он ждет баланса на нефтяном рынке к концу четвертого квартала.

«Объемы наших запасов снизились. В наших хранилищах рабочие запасы, которые позволяют отправлять танкеры по расписанию, и наши зарубежные хранилища тоже заполнены минимально — так, чтобы мы могли обеспечить поставки по действующим контрактам», — пояснил он. Он полагает, что и у других стран ОПЕК, которые также владеют плавучими хранилищами нефти, большинство запасов распродано после заключения соглашения в январе этого года. «Так что мы уверены, что запасы, находящиеся за пределами коммерческих сделок, — те, что раньше хранились в танкерах или резервы производителей, — уже ликвидированы. И это закладывает основу для резкого уменьшения торговых запасов в ближайшие шесть месяцев».

Саудовского министра не устраивает текущая цена на нефть, потому что она ограничивает дальнейшие инвестиции в добычные проекты нефтяных компаний по всему миру: «Я считаю, что нынешняя цена недостаточна для того, чтобы такие инвестиции происходили. Она должна быть выше — и необходима уверенность, что она останется на таком же уровне. И поэтому наша миссия еще не закончена».

По мнению аль-Фалиха, спрос на нефть может возрасти на 3–5 млн барр. в течение одного—трех лет. Он не видит угрозу в росте сланцевой добычи: «Если компании, добывающие сланцевую нефть, поставят 400–500 тыс. барр., останется еще много пространства для России, Саудовской Аравии и других производителей. Также надо помнить, что есть страны, где добыча снижается». Так что сланцевый феномен, если, конечно, не случится его взрывное развитие и не появятся объемы, которые рынок не сможет переварить, — это здоровая вещь, с которой мы сможем сосуществовать долгое время, отметил министр энергетики Саудовской Аравии.