Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,69 56,26 EUR Нал. 63,68 63,04 USD Бирж. 56,42 -0,15 EUR Бирж. 63,26 -0,38 USD ЦБ. 56,54 -0,15 EUR ЦБ. 63,53 +0,12 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1869,66 -1,62% РТС 1045,63 -0,73% Brent 50,43 -1,08% DJIA 21104,99 +0,46% Nasdaq 6233,07 +0,56% FTSE 7543,77 +0,32%
Saudi Aramco заинтересовалась инвестициями в России и СП с «Роснефтью»
Лента новостей
Туроператоры рассказали о поиске рейсов на замену «ВИМ-Авиа» 21:42, Бизнес Сломать тренд низкого роста: о чем спорили в первый день ПМЭФ-2017 21:36, Экономика Saudi Aramco заинтересовалась инвестициями в России и СП с «Роснефтью» 21:25, Бизнес  При стрельбе на курорте в столице Филиппин пострадали десятки человек 21:20, Общество Вице-адмирал заявил об истечении срока эксплуатации флагмана ВМС Украины 21:13, Политика О чем говорил Путин с главными редакторами иностранных СМИ 21:03, Политика МИД Приднестровья рассказал о высылке из Кишинева российского чиновника 21:02, Политика Путин рассказал о совете Фиделя Кастро об организации личной охраны 20:46, Политика  ПМЭФ: Philips запускает производство медицинского оборудования в России 20:44, РБК и Philips В Киеве ранили готовившего покушение на Путина россиянина 20:38, Общество «Юлмарт» вложит 5 млрд руб. в свой крупнейший логистический объект 20:38, Бизнес МИД выразил сожаление новым санкциям США после прихода Трампа 20:31, Политика Покупатели стали больше интересоваться российскими брендами одежды 20:25, Бизнес Восстание машин: что делать, если банкомат выдал неверную сумму 20:21, Деньги Саудовский министр рассказал о встрече с Путиным и Сечиным 20:16, Экономика  Аркадий Дворкович — РБК: Для экономики лучше, чтобы рубль был чуть слабее 20:05, Экономика «Яндекс» объявил о закрытии офисов на Украине 19:50, Бизнес США обещали Европе помочь избавиться от зависимости от российского газа 19:44, Политика Путин заявил о планах встретиться с премьером Индии второй раз за день 19:35, Политика РФПИ и китайский фонд проинвестируют в Eurasia Drilliing 19:31, Бизнес Голодец пообещала пенсии в России в размере двух прожиточных минимумов 19:28, Экономика Hyperloop назвал сроки презентации кабины сверхскоростного поезда 19:20, Технологии и медиа Киев заподозрил украинского провайдера в работе на ФСБ 19:18, Политика Финский журналист отказался от визита в Чечню после приглашения Захаровой 19:17, Общество Комиссия ЕАЭС одобрила идею Роспотребнадзора о новой маркировке продуктов 19:17, Бизнес «Выйду на пенсию, заведу видеоблог»: последует ли бизнес примеру Усманова 19:16, Общество Минпромторг оценил спрос на ларьки в России в 50 тыс. штук 18:54, Экономика Франция не нашла доказательств взлома штаба Макрона Россией 18:50, Политика
Saudi Aramco заинтересовалась инвестициями в России и СП с «Роснефтью»
ПМЭФ-2017, 21:25
0
Saudi Aramco заинтересовалась инвестициями в России и СП с «Роснефтью»
Saudi Aramco изучит проекты, в которые могла бы войти совместно с «Роснефтью», рассказал РБК председатель ее совета директоров Халид аль-Фалих. Он также встретился с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном
Халид аль-Фалих (Фото: Ronald Zak / AP)

Видел Сечина, не видел Ямал

В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии и председатель совета директоров Saudi Aramco Халид аль-Фалих обсудил с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным перспективы сотрудничества обеих компаний. Как стало известно РБК, аль-Фалих также встретился с предправления российской крупнейшей частной газовой компанией НОВАТЭК Леонидом Михельсоном и даже собирался посетить Ямал, где НОВАТЭК собирается запустить первую очередь проекта по сжижению газа «Ямал СПГ» в конце 2017 года. Как рассказал в интервью РБК аль-Фалих, Saudi Aramco заинтересована в сотрудничестве с российскими нефтегазовыми компаниями как за пределами, так и внутри России.

«К сожалению, нам не удалось приземлиться на Ямале из-за погоды, но мы все равно получили представления о возможностях компании. В целом я могу сказать с уверенностью, что все, что я увидел за последние два-три дня, говорит о серьезных технических возможностях российской индустрии», — сказал он.

Инициатива показать аль-Фалиху Ямал и порт Сабетта исходила от Минэнерго, рассказал РБК источник, близкий к участникам переговоров. Источник, близкий к Минэнерго, это подтвердил: «Министр Александр Новак предложил своему саудовскому коллеге посмотреть проекты в Арктике еще на встрече ОПЕК в Вене».

Интервью с министром энергетики Саудовской Аравии
(Видео: Телеканал РБК)

По словам аль-Фалиха, который также является председателем совета директоров Saudi Aramco, госкомпания Саудовской Аравии «будет совместно с «Роснефтью» искать потенциал для инвестиционных возможностей, а также будущего развития для дополнительной прибыли, которую обе компании могут получить при помощи создания совместного предприятия». Компания также рассмотрит инвестиции в России, прежде всего в химической области и в нефтепереработке, где у Saudi Aramco есть большой потенциал.

«Мы приглашали господина Сечина в Саудовскую Аравию, он приезжал и своими глазами видел возможности крупнейшей нефтегазовой компании в мире Saudi Aramco. Мы продолжили общение в Москве, в штаб-квартире «Роснефти». Стороны поделились своими соображениями по увеличению дохода для наших акционеров. Есть много возможностей, например, для торговли — «Роснефть» крупный глобальный продавец нефти, а у Saudi Aramco — большая сеть НПЗ по всему миру — они могут перерабатывать сырье «Роснефти». Это был один из вопросов, которые мы обсуждали», — рассказал аль-Фалих.

«Я думаю, это начало фазы изучения, после которой я надеюсь на конкретные проекты и, как я говорил ранее, увеличение объемов торговли», — резюмировал он.

Игорь Сечин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

У «Роснефти» пока нет проектов с Saudi Aramco. ЛУКОЙЛ в мае сообщил о выходе из проекта в Саудовской Аравии, где он вел бурение вместе с Saudi Aramco. «Saudi Aramco забирает пробуренные нами скважины, но мы договорились, что останемся партнерами и будем координировать свою деятельность на внешних проектах. Мы заинтересованы в совместных проектах в третьих странах: есть Ирак, другие. Саудовская Аравия в лице министерства заинтересована, чтобы Saudi Aramco в том числе участвовала в международных проектах», — говорил журналистам глава компании Вагит Алекперов (цитата по «Интерфаксу»).

Недавно госкомпания Саудовской Аравии объявила о подписании многомиллиардных соглашений с нефтегазовыми компаниями США.

Миссия еще не закончена

Соглашение о сокращении добычи нефти, о продлении которого до конца марта 2018 года министры 24 стран, включая Россию, договорились 25 мая в Вене, снизило запасы нефти Саудовской Аравии, сказал аль-Фалих. Он ждет баланса на нефтяном рынке к концу четвертого квартала.

«Объемы наших запасов снизились. В наших хранилищах рабочие запасы, которые позволяют отправлять танкеры по расписанию, и наши зарубежные хранилища тоже заполнены минимально — так, чтобы мы могли обеспечить поставки по действующим контрактам», — пояснил он. Он полагает, что и у других стран ОПЕК, которые также владеют плавучими хранилищами нефти, большинство запасов распродано после заключения соглашения в январе этого года. «Так что мы уверены, что запасы, находящиеся за пределами коммерческих сделок, — те, что раньше хранились в танкерах или резервы производителей, — уже ликвидированы. И это закладывает основу для резкого уменьшения торговых запасов в ближайшие шесть месяцев».

Саудовского министра не устраивает текущая цена на нефть, потому что она ограничивает дальнейшие инвестиции в добычные проекты нефтяных компаний по всему миру: «Я считаю, что нынешняя цена недостаточна для того, чтобы такие инвестиции происходили. Она должна быть выше — и необходима уверенность, что она останется на таком же уровне. И поэтому наша миссия еще не закончена».

По мнению аль-Фалиха, спрос на нефть может возрасти на 3–5 млн барр. в течение одного—трех лет. Он не видит угрозу в росте сланцевой добычи: «Если компании, добывающие сланцевую нефть, поставят 400–500 тыс. барр., останется еще много пространства для России, Саудовской Аравии и других производителей. Также надо помнить, что есть страны, где добыча снижается». Так что сланцевый феномен, если, конечно, не случится его взрывное развитие и не появятся объемы, которые рынок не сможет переварить, — это здоровая вещь, с которой мы сможем сосуществовать долгое время, отметил министр энергетики Саудовской Аравии.

Авторы: Тимофей Дзядко, Наталья Княжевич
Теги: «Роснефть»
Главное
«Яндекс» объявил о закрытии офисов на Украине Бизнес
Материалы по теме
Сечин встретился с председателем совета директоров Saudi Aramco Бизнес
Власти Саудовской Аравии подтвердили планы продать 5% акций Saudi Aramco Бизнес
Сечин рассказал о влиянии санкций на «Роснефть» Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку