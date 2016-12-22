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«Союзмультфильм» договорился о съемке 30 новых серий «Простоквашино»
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«Союзмультфильм» договорился о съемке 30 новых серий «Простоквашино»
Бизнес, 18:20
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«Союзмультфильм» договорился о съемке 30 новых серий «Простоквашино»
Киностудия «Союзмультфильм» договорилась с французской компанией Danone об использовании образа кота Матроскина из советского мультфильма «Трое из Простоквашино». Соответствующее мировое соглашение стороны заключили сегодня, 1 июня
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Согласно сообщению компании «Союзмультфильм» (есть в распоряжении РБК), в рамках мирового соглашения с Danone студия произведет 30 новых серий мультфильма о деревне «Простоквашино». Кроме того, был подписан лицензионный договор о предоставлении права использования персонажей мультфильма для рекламы и маркетинга продукции компании Danone.

Планируется, что новые серии мультфильма будут созданы с 2018 по 2020 год. Danone сможет использовать эти серии для рекламы своей продукции.

​«Мультфильм будет выполнен в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D, длительность каждой серии — 6,5 минуты», — говорится в сообщении «Союзмультфильма».

Претензии «Союзмультфильма» к компании Danone впервые появились в октябре 2015 года. Тогда представители студии отправили соответствующее письмо к производителю молочной продукции. Но, как сказал в июне 2016 года исполнявший на тот момент обязанности директора студии Глеб Давыдов, ответа киностудия так и не получила. Ситуация изменилась после того, как в рамках предыдущего Санкт-Петербургского международного экономического форума министр культуры РФ Владимир Мединский пообещал проблемы Danone из-за использования ею образов из советских мультфильмов. «В свое время «Союзмультфильм» передал все свои права на персонажей разным компаниям и получал роялти не напрямую от пользователей. Например, компания Danone. Привет ей передаю, будут у вас проблемы. Обещаю. В ближайшее время», — сказал Мединский.

В свою очередь в Danone утверждали, что используют бренд «Простоквашино» и образы мультипликационных героев на законных основаниях. Все необходимые права были куплены у автора книги про деревню Простоквашино «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского, утверждали в компании.

​В январе 2017 года Владимир Мединский заявил о том, что Danone и «Союзмультфильм» близки к заключению мирового соглашения, согласно которому компания будет выплачивать студии авторские отчисления. Спустя месяц министр культуры рассказал, что стороны обсуждают возможность финансирования новой серии «Простоквашино». В обоих случаях в Danone воздерживались от комментариев.

Компания Danone выпускает молочную продукцию под брендом «Простоквашино». В оформлении ее упаковок и рекламной кампании компания использует героев советского мультфильма «Трое из Простоквашино», снятый по мотивам произведения Эдуарда Успенского «Дядя Федор, кот и пес». Центральным персонажем бренда является образ кота Матроскина, созданный художником-мультипликатором Николаем Ерыкаловым.

Автор: Алексей Пастушин
Теги: Danone , мультфильм , «Союзмультфильм» , «Простоквашино»
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