«Сумма» предложила 15,5 млрд руб. за увеличение доли в «Трансконтейнере»

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов ждет скорой продажи доли РЖД в «Трансконтейнере» и согласен переплатить за увеличение своей доли в контейнерном операторе. Его предложение за 25%+1 акцию — 15,5 млрд руб., что соответствует, по его словам, 40%-ной премии к цене актива

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Группа «Сумма» ждет конкурса на приобретение доли в «Трансконтейнере» у РЖД в конце июня. О том, что большинство членов правительства высказались за продажу доли «Трансконтейнера» на последнем совещании аналитического центра, сообщил журналистам владелец «Суммы» Зиявудин Магомедов на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РБК. Бизнесмен назвал «Трансконтейнер», отвечая на вопрос о крупных инвестициях в России в ближайшее время.

«Что касается модели, которую мы видим: это может быть продажа и 51%, и продажа 25%, с последующей продажей остальной доли», — сказал он, добавив, что готов купить долю в 25%+1 акция за 15,5 млрд руб. «Мы считаем это справедливой ценой, и мы даем существенную премию к той цене, которая есть», — отметил Магомедов. Таким образом, актив оценен как минимум в 62 млрд руб. Бизнесмен недавно возмущался завышенной стоимостью компании, блокпакетом в которой «Сумма» уже владеет. Сам он в разговоре с журналистами оценил контейнерного оператора в 44 млрд руб.

В феврале Магомедов говорил, что «с точки зрения EBITDA, наверное, корректная оценка — 35 млрд руб. за всю компанию. Просто в последние 7-8 месяцев она чудным образом поднялась до 50 млрд руб.» (цитата по «Интерфакс»).

Разговоры о приватизации «Трансконтейнера» идут давно, однако интерес к ней у участников рынка не пропадает. Высокая цена не отпугивает ни «Сумму», ни ее конкурентов за этот актив — «Первую грузовую компанию» Владимира Лисина и Globaltrans. «Мы хотим его купить», — говорил про «Трансконтейнер» Лисин журналистам в марте (цитата по «Интерфакс»). Однако правительство не торопится с продажей доли в компании: аналитический центр при правительстве сперва должен оценить различные варианты распоряжения акциями «Трансконтейнера», работу над этим планируется завершить к августу, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Минэкономики. РЖД, по данным издания, считают предложение «Суммы» нецелесообразным, потому что сами активно развивают контейнерные перевозки, а обоснованность предложения группы вызывает сомнения из-за долга в $1 млрд ее профильного актива FESCO. Позицию РЖД поддержал и ФАС: «Я солидарен с позицией президента РЖД Олега Белозерова, что там, где существует монопольный сегмент, лучше, чтобы этот сегмент находился в руках государства, а не частных собственников, — сказал глава ведомства Игорь Артемьев (цитата по «ТАСС»).

Рост российского рынка контейнерных перевозок и оптимизация контейнерной логистики позволили «Трансконтейнеру» увеличить чистую прибыль по МСФО в январе—марте 2017 года в 2,4 раза, до 1,1 млрд руб. Выручка компании выросла на 27,2%, до 14,062 млрд руб. ​На конец марта 2017 года активы компании стоили 51,150 млрд руб., чистый долг составлял 2,245 млрд руб., говорится в отчете компании.

«Трансконтейнер» является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. Компания осуществляет 47% железнодорожных контейнерных перевозок и 23% переработки контейнеров на железнодорожных терминалах России. 50%+2 акции оператора принадлежит «Объединенная транспортно-логистическая компания» (99,84% принадлежит РЖД). Структура «Суммы» — транспортная группа FESCO — владеет 25,07% компании, крупным миноритарием также является учрежденный при участии РЖД НПФ «Благосостояние».

Правильно, что «Сумма» намерена получить контроль в «Трансконтейнере», считает генеральный директор Infoline-Аналитика Михаил Бурмистров. «Они могут получить мощную синергию со своими железнодорожными активами и морскими линиями». Он ожидает, что финансовые показатели «Трансконтейнера» в 2017 году будут улучшаться, а капитализация компании динамично расти. К концу года «Трансконтейнер» будет стоить гораздо дороже — на 15-20%: ​у компании сейчас интенсивно растут перевозки, а ставки привлечения фитинговых платформ и контейнеров с конца 2016 года выросли на 30%, а на отдельных маршрутах — до 50%.