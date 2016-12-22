Россия вошла в семерку самых привлекательных для инвесторов стран

Число иностранных инвестпроектов на территории России в прошлом году достигло рекордного показателя за всю историю рейтинга инвестиционной привлекательности стран Европы, который составляет компания EY

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Рейтинг инвестиционной привлекательности стран Европы EY составляется исходя из количества проектов на территории страны, в которые вложились иностранные инвесторы. В России за год их число увеличилось с 201 до 205, что является максимальным показателем с 2005 года, говорится в материалах компании. Для сравнения, в Великобритании 1144 таких проекта.

Таким образом, Россия вышла на седьмую позицию в рейтинге, обойдя Бельгию. Впереди — Великобритания, Германия, Франция, Испания, Польша и Нидерланды.

Еще один рейтинг EY показывает количество рабочих мест, созданных зарубежными инвесторами. По этому показателю Россия также занимает седьмое место (15 064), уступая в том числе Сербии, Румынии и Польше.

Как сообщил управляющий партнер EY по России Александр Ивлев, за год в России увеличилось число инвестиционных проектов Германии и США. Активны также Франция и Австрия. А вот инвестиционная активность Италии, наоборот, снизилась.

Если рассматривать секторы производства, здесь лидирует пищевая промышленность (32 проекта). Кроме того, зарубежные инвесторы активно вкладывались в проекты, связанные с производством машин и оборудования (27), химических продуктов (23) и электрооборудования (15). В то же время в этом году практически отсутствуют проекты в сфере лесной промышленности и текстильного производства.

Что касается географии, каждый четвертый инвестиционный проект с участием иностранцев приходится на Москву и Московскую область. Далее идет Калужская область, где количество проектов за год выросло в два раза. Наоборот, уменьшились инвестиции в Санкт-Петербург и Татарстан.

Данные об инвестиции в компанию попадают в рейтинг EY в том случае, если иностранный инвестор приобретает в капитале этой компании долю свыше 10% и принимает участие в управлении ее деятельностью. Такие сделки, как, например, приобретение 19,5% акций «Роснефти», не учитываются.